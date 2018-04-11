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Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 84 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

İHA | 11.04.2018 - 11:20..
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Avrupa Birliği'nden finansa edilen giyim yardımı okullarda dağıtıldı. Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'de yaşamaya başlayan Suriyelilere, Türkiye yardım etmeye devam ediyor.

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde başlatılan giyim yardımları, öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Yardıma muhtaç Türk ve Suriyeli öğrenciler tespit edilerek, daha önceden hazırlanan giyim paketleri teslim ediliyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ TÜRK VE SURİYELİLERE YARDIM

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki Geçici Eğitim Merkezi ve resmi okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli çocuklar için hazırlanan giyim paketi spor çanta içinde gönderildi.

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

Gönderilen giyim paketi mont, bot, eşofman takımı, atkı, bere, eldiven, tişört, çorap ve şapkadan oluşuyor.

Suriyeli öğrencilere giyim yardımı

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