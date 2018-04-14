taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Suriyeli öğrencilere Türkçe sınav

AB destekli Suriyeli öğrencilerin Türkçe yeterlilik sınavı için hazırlık Toplantısı yapıldı.

İHA | 14.04.2018 - 12:49..
  1. Haberler
  2. Eğitim

1234

Toplantı Gaziantep Nurdağı çok programlı Anadolu Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, ayrıntıları anlatan sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI YAPILACAK

İlçe Eğiitm Müdürü Musa Yıldırır, Suriyeli öğrencilere eğitim çalışması yaptığını bu bağlamda Türkçe öğretmenleri atadığını söyleyerek, 21 Nisan tarihinde bütün Türkiye’de Suriyeli öğrenciler için Türkçe yeterlilik sınavı yapacağını belirtti.

Yıldırır, amaçlarının İlçedeki 587 öğrencinin sınava katılmasını sağlayarak projenin devamını sağlamak olduğunu ifade etti.

Suriyeli öğrencilere Türkçe sınav

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı
Bursa’da Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına giren öğrenciler son dakikaya kadar ders çalıştı. Sınavlara geç kalanlar ise görevliler tarafından sınava alınmadı.
Okur-yazar kursuna ilgi büyük
Ülke genelinde başlatılan okur-yazar seferberliği kapsamında Düzce’de 2 bin 764 kişi okur-yazar kurslarına gidiyor.
Sınavda bebeğini emzirdi, üniversiteyi kazandı
Cihantab Ahmedi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite sınavına girerken bebeğini emzirmesi çok konuşulmuştu. Ahmedi, üniversitede ekonomi bölümünü kazandı.
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

225
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

134
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

114
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

83
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

147
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM