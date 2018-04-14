Suriyeli öğrencilere Türkçe sınav

Toplantı Gaziantep Nurdağı çok programlı Anadolu Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, ayrıntıları anlatan sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı.
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI YAPILACAK
İlçe Eğiitm Müdürü Musa Yıldırır, Suriyeli öğrencilere eğitim çalışması yaptığını bu bağlamda Türkçe öğretmenleri atadığını söyleyerek, 21 Nisan tarihinde bütün Türkiye’de Suriyeli öğrenciler için Türkçe yeterlilik sınavı yapacağını belirtti.
Yıldırır, amaçlarının İlçedeki 587 öğrencinin sınava katılmasını sağlayarak projenin devamını sağlamak olduğunu ifade etti.