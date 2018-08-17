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Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi tamamlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Suriyeli çocukların sosyal etkinliklere katılmalarını ve eğitime uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan iki aylık proje sona erdi.

AA | 17.08.2018 - 09:20..
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediğ Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi" tamamlandı.

140 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRDÜ

Proje Sorumlusu Adalet Akbaş, 19 Aralık Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış törenindeki konuşmasında, misafir çocukları Türkiye'deki eğitime entegre etmek için bu projeyi uyguladıklarını söyledi. Adalet Akbaş, projenin 3 yıldır başarıyla uygulandığını anlatarak katkı verenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da 5 okuldaki 7 sınıfta 140 öğrencinin 2 ay süreyle eğitim gördüğünü belirterek, savaş mağduru çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi tamamlandı

SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Suriyeli çocukların gösteriler sunduğu etkinliğin sonunda Mehmet Toksoy ve Açıkgöz tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Bu arada, proje kapsamında çocukların eğitime adaptasyon süreçlerinin yanı sıra savaş psikolojisinden uzaklaşmaları için de çok sayıda sosyal etkinlik düzenlendiği ve her birine psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi tamamlandı


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