Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Suriyeli öğrencilerin kademeli olarak Geçici Eğitim Merkezleri'nden devlet okullarına geçmelerinin uyum açısında önemli kazanımları olduğunu belirtti.

"TÜRK ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMLERİ ARTTI"

Levent Yazıcı, "Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimini, Türk kültürüne uyumunu ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı" diye konuştu.

2016-2017 öğretim yılı öncesi Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin tamamen geçici merkezler üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Yazıcı, bu dönemden itibaren yeni bir sisteme geçildiğini anlattı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

İstanbul'da bulunan geçici eğitim merkezleriyle ilgili istatistiki bilgiler veren Levent Yazıcı, "Geçen yıl İstanbul'da 55 olan geçici eğitim merkezlerinin sayısı bu eğitim döneminde 16'ya indi. Geçici eğitim merkezlerini bir okulumuza zimmetledik ve artık bu merkezler okullarımızın himayesinde ve okul binalarımızda Suriyeli öğrencilere eğitim veriyor. Geçici Eğitim Merkezleri’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sadece 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri bulunduğu için, Geçici Eğitim Merkezleri’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda kapanması planlanıyor" diye konuştu.





"78 BİN ÖĞRENCİ DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM GÖRÜYOR"

Levent Yazıcı, yeni sistemle birlikte eğitim öğretim imkânlarına kavuşan Suriyeli öğrenci sayısının da önemli oranda arttığını söyledi. Suriyeli öğrencilerle ilgili ellerinde bulunan verileri paylaşan Yazıcı, "e-Okul ve Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi'ne (YOBİS) göre 78 bin 357 öğrenci devlet okullarında eğitim görüyor. Geçici Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenci sayısı ise 8 bin 797'ye indi. Devlet okullarında önceki yıl 7 bin, geçen yıl 29 bin olan öğrenci sayısı şimdi 78 binde. Yapılan çalışmalarla herhangi bir eğitim kurumuna kayıt olmayan çocuklar da eğitim hizmetine kavuşturuldu. Örneğin, atık kağıtları topladığı çuvalın içerisinde kitap okuduğu görüntülerle gündeme gelen Suriyeli 11 yaşındaki Halime Cuma, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatıyla okula başladı." ifadelerini kullandı.





1.646 GÖNÜLLÜ 170 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN



Yeni sisteme geçilmesinden bu yana önemli kazançlar elde edildiğini belirten Levent Yazıcı, "Suriyeli öğrencilerin, Türk okullarında eğitim görmeye başladıktan sonra Türkçe dil becerilerinde hızlı bir gelişme gözlemlendi. Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimini, Türk kültürüne uyumunu ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağladı" dedi.

Levent Yazıcı, bu yıl için İstanbul'da Suriyeli gönüllü öğretmen sayısının 1.646, Türkçe, Arapça ve rehberlik branşlarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen sayısının ise 170 olduğunu söyledi.



