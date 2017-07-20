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Suriyeli Reem, Türk çocuklarına Arapça öğretiyor

Gaziantep'te yaşayan Reem Abdo, İl Müftülüğü bünyesindeki Kadın Aile Gençlik Merkezi'nde açılan kursta Türk çocuklarına Arapça öğretiyor.

20.07.2017 - 10:11
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Ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla Suudi Arabistan'a giden Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Suriyeli Reem Abdo, burada 3 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Gaziantep'e yerleşen Abdo, İl Müftülüğü bünyesinde açılan Kadın Aile Gençlik Merkezi'ndeki  kursta çocuklara Arapça dersi veriyor.

20 ÇOCUĞA ARAPÇA ÖĞRETİYOR

20 çocuğa ana dilini öğreten Abdo, ülkesinde yüksek lisans yapacakken çıkan savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını belirterek, şöyle dedi:

"Ülkemdeki savaş nedeniyle ailemle Suudi Arabistan'a gittim. Burada 3 yıl kaldıktan sonra memnun kalmadım ve 2 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkmen bir hocamızın aracılığıyla Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nde Türk öğrenciler için yaz kurslarında Arapça öğretecek hoca arandığını öğrendim. Başvuru yaptım ve şu anda gönüllü olarak öğretmenlik yapıyorum. Türkiye'de çok mutluyum. Çocuklara Arapçayı severek öğretiyorum. Onların Arapça öğrenmesi, buradaki Suriyeli çocuklarla da olan iletişimi arttıracaktır."

Suriyeli Reem, Türk çocuklarına Arapça öğretiyor


Suriyeli Reem, Türk çocuklarına Arapça öğretiyor

Suriyeli Reem, Türk çocuklarına Arapça öğretiyor

Suriyeli Reem, Türk çocuklarına Arapça öğretiyor

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