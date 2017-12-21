Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluğunun 96. yıldönümü nedeniyle hazırlanan müzikale 9 yaşındaki Suriyeli Ruha Muhammed damga vurdu.

"YAPTIKLARINIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Konser öncesi konuşmasında Türkiye’ye teşekkür eden 9 yaşındaki Ruha Muhammed’in, "Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik. İnşallah sonrasında siz ağabey ve ablalarımızı kendi topraklarımızda misafir edeceğiz. Sizlerin yaptığını unutamayız. " şeklindeki sözleri salondakileri duygulandırdı.

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik VİDEO









"BİZE NEDEN GELDİNİZ DİYORLAR; ÖLÜMDEN KAÇTIK"

Ruha Muhammed isimli küçük kız, "Bazen bize diyorlar ki 'Niye buraya geldiniz?' Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik. Burada eğitilip ileride öğretmen, doktor, mühendis olacağız ve ülkemizi inşa edeceğiz. İnşallah sonrasında siz ağabey ve ablalarımızı kendi topraklarımızda misafir edeceğiz. Sizlerin yaptığını unutamayız. Allah hepinizden ve Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize yardım getiren Türk ağabeylerimizden Allah razı olsun, topraklarımızı düşmanlardan temizlerken şehit olan asker ağabeylerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.