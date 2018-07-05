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Suriyeli şahıs tacizden linç edilecekken araya polis girdi

Gaziantep'te bir kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmekten polisler sayesinde kurtuldu.

AA | 05.07.2018 - 23:09..
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Şahinbey'de ismi açıklanmayan Suriyeli uyruklu şüphelinin, parkta oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri bölgede toplandı. Suriyeli için linç girişiminde bulunulurken, emniyet ekipleri kalabalığı güçlükle durdurdu.

Suriyeli şahıs tacizden linç edilecekken araya polis girdi

POLİS ARAYA GİRDİ SURİYELİYİ GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların darbetmek istediği zanlı, ailesiyle kaldığı eve kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alıp şüpheliyi evinden çıkararak gözaltına aldı.

Evin çevresinde güvenlik tedbirlerini sürdüren ekipler, vatandaşları da sakinleştirerek evlerine dönmelerine istedi. İl Emniye Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Bu arada, yaşanan gerginlik sırasında darbedilen bir Suriyeli, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli şahıs tacizden linç edilecekken araya polis girdi

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