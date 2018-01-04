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Suriyeli sevgilisiyle kocasını öldüren kadın tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriyeli 19 yaşındaki sevgilisiyle 78 yaşındaki eşini evinde öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.01.2018 - 14:17..
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Suriyeli sevgilisiyle kocasını öldüren kadın tutuklandı

Antalya Serik’in Akçaalan Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki M.Ş., 23 Aralık 2017'de saat 09.30 sıralarında evinde ölü bulundu.

Ölümü şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Gözaltına alınan M.Ş.'nin 39 yaşındaki eşi S.Ş., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

S.Ş.’nin 19 yaşındaki Suriyeli E.A. ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, incelemeyi bu yönde derinleştirdi. Ekipler, M.Ş.'nin, S.Ş. ve ilişkisi olduğu tespit edilen E.A. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

EŞİ CİNAYETİ ANLATTI

Polis, 2 Ocak'ta S.Ş.'yi gözaltına aldı. S.Ş. polise verdiği ifadesinde, 3 yıl önce tanıştığı E.A.'nın yönlendirmesiyle önceden bir eczaneden satın aldığı 1 paket cinsel gücü artırıcı hapı ezerek meyve suyuna karıştırıp eşine içirdiğini söyledi.

Gizlice eve aldığı E.A.'nın yatak odasında saklandığını anlatan S.Ş., "İlaçlı meyve suyunu içen eşimi E.A. oturma odasında boğarak öldürdü." dedi.

S.Ş.'nin ifadesinin ardından E.A. da 2 Ocak'ta oturduğu Akçaalan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen parmak uçları kesilmiş 1 çift yün eldiven, 1 çift deri eldiven ve 1 makas ele geçirildi. E.A. ve S.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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