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Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

Ramazan Bayramını dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

28.06.2017 - 15:20
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Essalame Gümrük Kapısı’nda giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle 100 kişilik gruplar halinden Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

KİMLİK KONTROLÜNÜN ARDINDAN GİRİŞ YAPIYORLAR

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyeli Ali Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl sonra ilk kez ülkesine gidebildiğini söyledi.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

"AKRABALARIMLA BAYRAMLAŞTIM"

Verilen izin sayesinde Çobanbey’de yaşayan kızlarını ziyaret edebildiğini dile getiren Ahmet, "Köyümü ve akrabalarımı ziyaret ettim. Savaş nedeniyle çoğu yer yıkılmıştı ancak Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle güvenilir hale gelmiş birçok yer. Akrabalarımla bayramlaştım. Bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

"3 SENEDİR DEAŞ YÜZÜNDEN GİDEMİYORDUM, ŞİMDİ ORADA ARTIK BİR SIKINTI YOK"

Ahmet el-Mustafa da terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesiyle rahat şekilde köyüne gidebildiğini belirterek, "Zalim DEAŞ gitti çok rahatladık artık. Üç senedir onların yüzünden gidemiyordum. Şimdi orada artık bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

14 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma saat 17.00'de tamamlanacak.

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geri dönüyor

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