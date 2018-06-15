Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını konakladıkları çadır ve konteyner kentlerde kıldı.

HÜZÜNLÜ MUTLULUK

Suriyeli sığınmacılar bayrama ulaşmanın sevincini birlikte yaşadı. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıkları kadar memleketlerinden uzakta bir bayram daha geçirmeleri onlar için buruk bir mutluluk oldu.

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı - GALERİ

AKÇAKALE VE HARRAN

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri ve Harran Konteyner kentte kalan Suriyeliler, namazın ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların sona ermesi için birlikte dua etti.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Daha sonra caminin önünde saf tutarak bayramlaşan gruptakilerden bir bölümünün duygulandığı görüldü. Çocuklara ise şeker ve çikolata ikram edildi.