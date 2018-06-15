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Suriyeli sığınmacıların bayram namazı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, bayram namazını Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerindeki konteyner kentte kıldı.

AA | 15.06.2018 - 08:59..
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını konakladıkları çadır ve konteyner kentlerde kıldı.

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı

HÜZÜNLÜ MUTLULUK

Suriyeli sığınmacılar bayrama ulaşmanın sevincini birlikte yaşadı. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıkları kadar memleketlerinden uzakta bir bayram daha geçirmeleri onlar için buruk bir mutluluk oldu.

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı - GALERİ

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı

AKÇAKALE VE HARRAN

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri ve Harran Konteyner kentte kalan Suriyeliler, namazın ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların sona ermesi için birlikte dua etti.

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Daha sonra caminin önünde saf tutarak bayramlaşan gruptakilerden bir bölümünün duygulandığı görüldü. Çocuklara ise şeker ve çikolata ikram edildi.

Suriyeli sığınmacıların bayram namazı

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