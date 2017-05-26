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Suriyeli siyam ikizleri Türkiye'de

Suriye'de sezaryenle doğan siyam ikizleri Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

26.05.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. Sağlık

siyam

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Fuat Yaseri (30) ve Rağde El-Delli (30) çiftinin ikiz kız bebekleri, 2 kilo 70 gram ağırlığında sezaryenle bedenlerinden yapışık halde dünyaya geldi.

Suriye'deki yetersiz imkanlar nedeniyle ambulansla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına getirilen bebekler, oradan Reyhanlı Devlet Hastanesine yönlendirildi.

Doktorların Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesine sevk ettiği siyam ikizi bebekler, burada yeni doğan yoğun bakıma alındı.

DOĞUMDAN SONRA SİYAM OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Eşini Suriye'deki hastanede bırakmak zorunda kalarak henüz 1 günlük bebekleriyle Türkiye'ye gelen baba Yaseri'nin şaşkın olduğu dikkatleri çekti.

Baba Yaseri, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin üçüncü hamileliği sonrası siyam ikizi bebeklerini dünyaya getirdiğini söyledi.

Bir kız ve bir erkek çocuk sahibi olduğunu belirten baba Yaseri, "Eşim 7 aylık hamileyken ikiz olacaklarını öğrendik ancak yapışık olacaklarını bilmiyorduk, biz bugün eşim normal doğum yapacakmış gibi hastaneye gittik, doğum yaptıktan sonra bunu öğrendik, Allah böyle takdir etmiş. Sonra bize 'Bu çocuğun Türkiye'ye gitmesi lazım.' dediler, ambulansla Reyhanlı'ya oradan da buraya sevk ettiler." dedi.

"BİRÇOK ANOMALİ VAR"

MKÜ Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ise hastanın akşam saatlerinde sevk edildiğini aktardı. Durumu kritik olan bebekleri yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tuttuklarına işaret eden Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Her iki bebeğin de kendine ait göğsü kafesi var ancak karınları tek, tek midesi, tek karaciğeri, tek bağırsağı mevcut. Birçok anomaliler var, makatı kapalı ancak bağırsağı rahime açılı olduğu için şu an gaitasını yapabiliyor. Şu anda acil ameliyat yapmayacağız ama durumu stabil olduktan sonra tekrar değerlendireceğiz. Ameliyat için konseyin toplanması gerekiyor çünkü tek bir branşın yapabileceği bir işlem değil, konsey sonrası ayrılıp ayrılamayacağına hep beraber karar vereceğiz, şu an için erken."

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