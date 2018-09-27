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Suriyeli ve Türk aileler kavga etti: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'da çocuk kavgası yüzünden Türk ve Suriyeli aileler arasında kavga çıktı.

DHA | 27.09.2018 - 22:57..
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Suriyeli aile ile Dağ ailesinin çocukları sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Evlerine dönen çocukların durumu anlattığı aileleri sokağa çıkıp, kendi çocuklarının haklı olduğunu ileri sürerek birbirleriyle tartışmaya başladı.

Suriyeli ve Türk aileler kavga etti: 1 ölü 4 yaralı

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Kısa sürede büyüyen tartışma, 2 ailenin telefonla haber verdikleri yakınlarının da gelmesiyle büyüdü ve taraflar birbirlerine balta, bıçak, sopa, taş ile tüfekle saldırmaya başladı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgada bir minibüse tüfekle ateş açılması sonucu hasar oluştu.

Suriyeli ve Türk aileler kavga etti: 1 ölü 4 yaralı VİDEO


Suriyeli ve Türk aileler kavga etti: 1 ölü 4 yaralı


HASTANEDE CAN VERDİ

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler olay yerine çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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