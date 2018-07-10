Suriyeli yetimlere moral etkinliği

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında akrabalarının yanında yaşayan ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından nakdi yardımlarla desteklenen yetimler için moral etkinliği düzenlendi.

Son günlerde İdlib kentine yönelik saldırılar nedeniyle zor günler geçiren yetimler için Dana kasabasında düzenlenen etkinliğe 500 çocuk katıldı.

MORAL ETKİNLİĞİ

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yetim çocukların yüzlerini güldürmek için bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "İdlib kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarında ciddi bir artış oldu. Bu nedenle çocuklar kabus dolu günler geçiriyor. Çocukların yaşadıkları bu psikolojiyi üzerlerinden atabilmeleri için Dana kasabasında 500 yetimimizin katılımıyla bir moral etkinliği düzenledik. Kasaba diğer bölgelere nazaran kısmen daha güvenli olduğu için çocuklar gönüllerince açık havada oynayabildiler." dedi.

Etkinliğe katılan çocukların çeşitli oyun ve yarışmalarla eğlendiğini söyleyen Tosun, "Bu etkinliğimize katılan yetimlerimiz çeşitli oyun ve yarışmalarla gönüllerince eğlendiler. Etkinlik sonunda da dağıttığımız hediyelerle mutlu oldular. Suriye’de her şeye rağmen çocuklar gülüp, oynamayı hak ediyor. Biz de çocukların tebessümlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib kenti merkez ve kırsalında 6 binin üzerinde yetim çocuğu destekliyor.