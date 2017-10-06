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Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Adana'da, Suriyeliler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

06.10.2017 - 10:37
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Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde, 4 Ekim'de, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, "Benim ailemi Suriye'de siz katlettiniz." diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali'yi sırtından 4 kez bıçakladı.

Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan arkadaşı Hasan El Ali'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü.

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

'ARACIN KASASINDAN DIŞARI ATTI' İDDİASI

Bu sırada Hakan Sönmez yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı. Hakan Sönmez'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında VİDEO

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kamyon sürücüsü Hakan Sönmez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, katil zanlısı Yusuf El Halife'nin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Hüseyin El Ali'nin tedavisi ise sürüyor.

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK KULLANILACAK

Bu arada Hasan El Ali'nin sendeleyerek kaçması, öldürülen Meşir Ellevad'in dolaşması, yaşanan panik ve yaralının götürüldüğü kamyonetin hızla olay yerine geldiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri, delil olarak dosyaya eklendi.

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Suriyeliler arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

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