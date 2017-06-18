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Suriyeliler bayram için ülkelerine akın ediyor

Ramazan Bayramı tatilini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sayısı, 20 bine ulaştı. Sayının daha da artması bekleniyor.

18.06.2017 - 13:36
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Suriyeliler bayram için ülkelerine akın ediyor

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş izni verilen Suriyeliler, sınır kapılarından geçerek ülkelerine gidiyor.

Sınır hattında ülkelerine geçiş için bekleyen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu.

20 BİN SURİYELİ TATİLE GİTTİ

Son verilere göre; bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sayısı 20 bine ulaştı.

Suriyeliler bayram için ülkelerine akın ediyor

SAYI DAHA DA ARTACAK

Arefe gününde rakamın 30-40 bine çıkması bekleniyor.

SON KONTROL

Pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiyor.

SON GÜN 14 TEMMUZ

Öte yandan, Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine dönen Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmezse, bir daha giriş yapamayacak.

Suriyeliler bayram için ülkelerine akın ediyor

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