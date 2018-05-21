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Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları başladı.

AA | 21.05.2018 - 16:04..
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Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyelilerin geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor FOTO GALERİ

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlendi. Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişini sağlıyor.

Suriyelilerin bavul ve eşyası, jandarma bomba arama köpeği "Cadı"nın yardımıyla kontrol ediliyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

1 GÜNDE 3 BİN SURİYELİ GEÇİŞ YAPTI

Gün içinde yaklaşık 3 bin Suriyelinin geçiş yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, geçişlerin 13 Haziran'a kadar yapılabileceği, Suriye'den dönüşlerin ise 18 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

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