Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyelilerin geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.
Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor FOTO GALERİ
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlendi. Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişini sağlıyor.
Suriyelilerin bavul ve eşyası, jandarma bomba arama köpeği "Cadı"nın yardımıyla kontrol ediliyor.
1 GÜNDE 3 BİN SURİYELİ GEÇİŞ YAPTI
Gün içinde yaklaşık 3 bin Suriyelinin geçiş yaptığı öğrenildi.
Öte yandan, geçişlerin 13 Haziran'a kadar yapılabileceği, Suriye'den dönüşlerin ise 18 Haziran'da başlayacağı belirtildi.