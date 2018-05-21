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Berlin Kültürler Karnavalı yine çok renkli geçti

1 Kleptomani nedir İhtiyacı olmadığı, kullanmayacağı halde maddi değerine bakmaksızın bir takım nesnelerin izinsiz olarak alınmasına sebebiyet veren hastalığa kleptomani denir.

2 II. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor Aksaray'da II. Kılıçarslan Hamamı, yapılan restorasyon çalışmasının ardından tekrar turizme açılacak.

3 Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları başladı.

4 Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu Kocaeli'nde, bir okulda asıldığı yerden düşen 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmini düşmesine küçük çocuklar müdahale etti.

5 20 yılın üniversiteye giriş sınavı soruları yayımlandı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1998-2017 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında sorulan tüm sorular ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

6 Çipras: Yunanistan mali hedeflerini tutturacak Hala ekonomik olarak krizden çıkamamış olan ve sürekli aldığı borçlarla alay konusu haline gelen Yunanistan'da "ekonominin toparlandığı" söyleniyor.