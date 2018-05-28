Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli sığınmacıdan 15 bini ülkesine döndü.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Suriyelilerin işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlandı.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılar ile özel ilgilendi. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi.

"HÜZÜN VE SEVİNÇ BİR ARADA"

Suriyeli Rami Sultan, yaptığı açıklamada, 4,5 yıldan bu yana ülkesinden uzak olduğunu söyledi.

Geçen yıl vefat eden babasının cenazesine bile katılamamanın acısını yaşarken Türkiye'nin kendilerine verdiği bayram izni sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade eden Sultan, "Baban ölmüş ve bir senedir gidemiyorsun çok acı bir durum. Şu anda hüzünle sevinci bir arada yaşıyorum." diye konuştu.

"YILLAR SONRA ANNEMİ VE BABAMI GÖRECEĞİM"

Abdulhalim Zazo da iç savaşın şiddetini artırması nedeniyle 4 yıl önce her şeyini geride bırakıp eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığındıklarına belirterek, "Yıllar sonra kardeşlerimi, annemi, babamı ve diğer akrabalarımı göreceğim çok mutluyum. Üç kızım Suriye'de yaşıyor. Türkiye'ye geldikten sonra üç torunum oldu, onları ilk kez göreceğim. Köyümü ve akrabalarımı göreceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fatma Kahraman da çocuklarını ve torunlarını görebileceği için mutlu olduğunu, gittiğinde tekrar geri dönmeyi düşünmediğini kaydetti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.