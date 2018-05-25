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Suriyeliler bayram için ülkesine dönmeye başladı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 74 bin Suriyeli mülteci başvuru yaptı. Hazırlarını tamamlayan 6 bin 600 göçmen otobüslerle ülkesine gönderildi.

AA | 25.05.2018 - 06:01..
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Suriyeliler bayram için ülkesine dönmeye başladı

Suriyeli mülteciler Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı kendi memleketlerinde yaşamak istediklerini belirten savaş mağdurları, topraklarına dönmeye başladı.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönmeye başladı

OTOBÜSLERLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında sayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 6 bin 600'ü ülkesine döndü.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönmeye başladı

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN EKSİK AŞILARI YAPILDI

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.

Suriyeli Hasan Süleyman, yaklaşık 3 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte evlendiğini ve baba olduğunu söyledi.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönmeye başladı

72 Bin Suriyeli Bayramı ülkesinde geçirmek için başvurdu VİDEO

"TÜRK ASKERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yaklaşık 7 aylık olan çocuğunun nenesi ve dedesini ilk defa göreceğini ifade eden Süleyman, "Allah razı olsun Türk askerlerinden Halep'in kuzeyini aldılar. Eskiden kuzeyden batı bölgesine geçmek için çok zorlanıyorduk. Şimdi rahatlıkla gidebiliyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

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