Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Kilis Valiliği'nin Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş izni verilen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.
4 GÜNDE 10 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GEÇİŞ YAPTI
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 günde 10 bini aşkın Suriyeli ülkesine geçiş yaptı. Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Cerablus'a geçecekler, Karkamış Sınır Kapısı'ndan izin verilmemesi üzerine Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi.
Bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı VİDEO
ZAMAN ZAMAN İZDİHAM OLUŞUYOR
Sınır hattında ülkelerine geçmek için bekleyen binlerce kişi zaman zaman izdiham oluşturuyor. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşan sınır hattında pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiyor.
14 TEMMUZ'A KADAR YENİDEN GERİ DÖNECEKLER
Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönecekler.