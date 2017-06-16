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Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Ramazan Bayramı için Kilis'ten ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı.

16.06.2017 - 10:41
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Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Kilis Valiliği'nin Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş izni verilen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

4 GÜNDE 10 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GEÇİŞ YAPTI

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 günde 10 bini aşkın Suriyeli ülkesine geçiş yaptı. Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Cerablus'a geçecekler, Karkamış Sınır Kapısı'ndan izin verilmemesi üzerine Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

Bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı VİDEO

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

ZAMAN ZAMAN İZDİHAM OLUŞUYOR

Sınır hattında ülkelerine geçmek için bekleyen binlerce kişi zaman zaman izdiham oluşturuyor. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşan sınır hattında pasaport veya geçici olarak verilen AFAD tanıtım kartları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiyor.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

14 TEMMUZ'A KADAR YENİDEN GERİ DÖNECEKLER

Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönecekler.

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor

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