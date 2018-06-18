Suriyeliler dönüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Suriyelilerin dönüşlerinin başlamasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da yoğunluk oluştuğu görüldü.
Öte yandan, Türkiye'nin farklı ilinde yaşayan bazı Suriyelilerin de ülkesine dönüş yaptıkları gözlendi. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 100 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.