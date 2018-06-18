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Suriyeliler dönüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin dönüşleri başladı.

AA | 18.06.2018 - 11:38..
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Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Suriyelilerin dönüşlerinin başlamasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da yoğunluk oluştuğu görüldü.

Suriyeliler dönüyor

Öte yandan, Türkiye'nin farklı ilinde yaşayan bazı Suriyelilerin de ülkesine dönüş yaptıkları gözlendi. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 100 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmıştı.

Suriyeliler dönüyor

Suriyeliler dönüyor

Suriyeliler dönüyor

Suriyeliler dönüyor

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