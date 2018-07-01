Habertürk TV'de milliyetçiliğin ve ırkçılığın, Türkiye ve dünyadaki yükselişinin tartışıldığı programda, Akşam gazetesi yazarı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Batı'da yükselen olgunun milliyetçilik değil, rıkçılık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"MİLLİYETÇİLİK, IRKÇILIK DEĞİLDİR"

"Milliyetçilik ırkçılık ayrı şeylerdir. Irkçılık nedir. dışlayıcılıktır, ayrımcılıktı. Ötekini yabancılaştırma, düşmanlaşma. Nefret üreten Neo-Nazi hareketleridir. Hollanda'daki Wilders'ten Fransa'daki Le Pen'e, bunlar batının aslında öteki yüzüdür."

"TÜRKİYE, KATLİAMDAN KAÇANLARI KURTARMIŞTIR"

"Türkiye'deki milliyetçilik, tarihsel kültüre ve kimliğe, Osmanlı kimliği içerisinde ümmetten milete geçen bir anlayıştır. Bunun için Türkiye, bugün Suriye'deki katliamdan kaçan insanlara kapılarını açmıştır."

"SURİYELİLERİN NE İŞİ VAR DİYENLER, BATI'DAKİ IRKÇILARDAN FARKSIZ"

"Bugün 'Onları gönderelim, niye onlara kapılarımızı açıyoruz' diyenler, Batı'daki bu ırkçı anlayışa yakın duranlardır. Bugün Türkiye, mazlumların sığındığı bir coğrafyadır. Dün Bosna'da, bugün Suriye'de, daha önce Irak'ta katliamlardan kaçanlar, Türkiye'ye sığınabiliyor."

'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı ırkçılarla aynı'