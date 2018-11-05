taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45365
Euro
6.2054
Altın
1231.595
Borsa
95454.89
Gram Altın
216.081

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, çok sayıda olmasa da, Suriyeli aileler ülkelerine geri dönme şansı elde etti.

AA | 05.11.2018 - 14:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.

GEÇEN AY 5 BİN KİŞİ GİTTİ

Geçtiğimiz ay yaklaşık 5 bin kişinin güvenli bölgelere geçiş yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, ocak-ekim döneminde 31 bin 950 Suriyeli ülkesine döndü.

Öte yandan, Kurban Bayramı için ülkesine gidenlerin dönüşlerinin sürdüğü, bu işlemlerin ise 30 Aralık'ta tamamlanacağı öğrenildi.

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürdürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

251
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

427
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

126
Reza Zarrab'a yakalama kararı

Reza Zarrab'a yakalama kararı

91
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

69
Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede

122
Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM