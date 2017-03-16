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Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

Suriye'de 7'nci yılına giren iç savaştan kaçıp Gaziantep'te barınan sığınmacılar, Halep Kalesi'ne benzeyen Antep Kalesi'ni ziyaret ediyor.

16.03.2017 - 09:45
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Suriye'de iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan 2 milyonu aşkın Suriyeli'den 400 bini Gaziantep'te yaşamını sürdürüyor.

Gaziantep'teki sığınmacılar, ülkelerine olan özlemi, dünyanın en eski ve en büyük kalelerinden olan Halep Kalesi ile aynı dönemde, benzer mimariyle yapılan bin 200 metre çevre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğindeki tarihi Antep Kalesi'ni sıklıkla ziyaret ederek gideriyor. Seferpaşa Mahallesi'ndeki Antep Kalesi'ne sıkça gelen Suriyeliler, savaş öncesindeki Halep'i göz önüne getirip zaman zaman da duygulanıyor.

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

"İNŞALLAH SAVAŞ BİTER DE DÖNERİZ"

Suriyeli Selim Ciya, ülkesinin özlemini Antep Kalesi'ni ziyaret ederek gidermeye çalıştığını belirterek, "Halep Kalesi'ne benzediği için sürekli Antep Kalesi'ne geliyoruz. Evimiz orada, tarlamız orada; bütün emeğimiz Suriye'de kaldı. İnşallah savaş biter de döneriz. Bunun için her zaman dua ediyoruz. Çünkü her ne kadar benzerlik olsa da insanın ülkesi bambaşka." dedi.

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

"BURASI HALEP KALESİ İLE AYNI SANKİ"

Abdullah Mustafa ise, Halep'te sürekli kale çevresinde zaman geçirdiğini, benzerliği nedeniyle Gaziantep'te de aynısını yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Burası Halep Kalesi ile aynı sanki. Yapısı, mimarisi nereyse birbiriyle aynı. Buraya gelince Halep Kalesi'nin önünde kahveler var; orada oturur gibi hissediyorum. Orada oturup nargile, kahve içerdik. Aklımıza geliyor, duygulanıyoruz. İnşallah savaş biter, çünkü ülkemi çok özledim." diye konuştu.

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

"ANTEP'TEN GİDİNCE BAŞKA ŞEHİR YABANCI GELİYOR"

Hasan Kasap da Halep ile benzerlikleri nedeniyle Gaziantep'te kaldığını anlatarak, "Gaziantep'in kale çevresi Halep'in benzeri gibi. Antep'ten gidince başka şehirler bize yabancı gibi geliyor. Ama Antep, Halep'le birçok noktada benzerlik taşıyor. Sürekli kale çevresini dolaşıyorum. Çünkü buralar bana memleketimi, Halep'i ve doğduğum yerleri anımsatıyor." şeklinde konuştu.


Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

Suriyeliler Halep özlemini Antep Kalesi'yle gideriyor

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