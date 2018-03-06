Suriyeliler için 170 bin kişilik kamp kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasında Türkiye'deki Suriyelilerin teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların ardından terörden arınan bölgelere gönderileceğini şu sözlerle ifade etmişti:

"ONLARI TOPRAKLARINA GÖNDERECEĞİZ"

"Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da oraya yaşanabilir hale getireceğiz. 3,5 milyon benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları topraklarına geri göndereceğiz."

170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR

Konu ile ilgili bugün Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor." dendi.