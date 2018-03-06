taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.310
USD
3,8066
EURO
4,6987
ALTIN
161,83
PETR
65,4200

Suriyeliler için 170 bin kişilik kamp kurulacak

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrolü altına aldığı bölge ve İdlib'de dokuz ayrı noktada 170 bin kişilik kamp kurulması için hazırlıklar yapılıyor.

İHA | 06.03.2018 - 10:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Suriyeliler için 170 bin kişilik kamp kurulacak

2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasında Türkiye'deki Suriyelilerin teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların ardından terörden arınan bölgelere gönderileceğini şu sözlerle ifade etmişti:

"ONLARI TOPRAKLARINA GÖNDERECEĞİZ"

"Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da oraya yaşanabilir hale getireceğiz. 3,5 milyon benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları topraklarına geri göndereceğiz."

170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR

Konu ile ilgili bugün Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor." dendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Bafelyon Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile yer altı sığınağı görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
CHP'nin gündeminde 2019 ittifakı var
2019 yılında yapılacak seçimler öncesi ittifak arayışlarına devam eden CHP heyeti; HDP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'ne ziyarette bulunacak.
Mehmetçik Keltepe tüneline girdi
Kritik noktalardan biri olan Keltepe'de teröristlerin saklandığı tünele operasyon gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

240
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

146
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

68
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

73
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

42
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

53
HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM