Suriyeliler için 2 bin 78 eğitim personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile hayata geçirdiği Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında, 2 bin 78 geçici süreli öğretici ve rehberlik danışmanı alınacak.

GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, valilikler bünyesinde kurulan geçici eğitim merkezlerinde bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla PICTES kapsamında, Türkçe öğreticisi ve rehberlik danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecek.

23 İL VE İLÇEDE TÜRKÇE EĞİTİM

Bu personelle Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretilecek ve rehberlik hizmeti verilecek.

Başvuru için bugün itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Geçici süreli Türkçe öğreticiliğine başvuracaklar için, 4 yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği veya Türkçe öğretmenliği alan mezunu olmaları ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamış olmaları şartı aranacak.

ŞARTLAR

Geçici süreli rehberlik danışmanı başvurusu yapacakların ise 4 yıllık lisans öğretimi veren eğitim fakültelerinin "rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü" veya "eğitimde psikolojik hizmetler" bölümü mezunu ve KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Öte yandan, başvuranlarda, FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütüyle ilgili soruşturmalarda yer almama, adli veya idari ceza almama, özel öğretim kurumlarında çalışanlardan lisansının iptal edilmemiş olması, KHK cezası ile ihraç edilmemiş veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucuyla bu suçlardan ceza almamış olma şartları aranıyor.

Başvurular, 3 Mart mesai bitimine kadar "www.meb.gov.tr", "http://pictes.meb.gov.tr/", "http://hbogm.meb.gov.tr/" elektronik adresleri üzerinden yapılacak.

Adaylardan başvurusu kabul edilenler, kontenjan sayısının iki katına kadar sözlü sınava alınacak.