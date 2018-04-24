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Suriyeliler için üniversite şansı

Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayaline kavuşamayan Cerablus ve Bab'daki öğrenciler için Harran Üniversitesi sınav düzenleyecek.

AA | 24.04.2018 - 16:02..
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürlüklerine kavuşan Suriye'nin Bab ve Cerablus kentlerindeki gençler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapan Harran Üniversitesi (HRÜ), Afrin'deki gençler için de harekete geçiyor.

ÜNİVERSİTE, GENÇLER İÇİN KARAR ALDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen Cerablus'ta gençlerin eğitim hayatına katılmasına destek amacıyla üniversite olarak karar alındı.

Suriyeliler için üniversite şansı

SINAV YAPILACAK

Suriye'nin Cerablus ilçesinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan sınav yapılacak. Cerablus'un yanı sıra Bab kentinde de çalışmalar yürüten üniversite yönetiminin hedefinde Afrinli, üniversite hayali kuran gençler de bulunuyor.

500 YABANCI ÖĞRENCİYE HİZMET VERİLDİ

Harran Üniversitesi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Abdulkadir Aydın, yabancı öğrencilerin ilgi gösterdikleri bir bilim yuvası olduklarını söyledi.

Bu yıl itibarıyla bin 250'si Suriyeli olmak üzere bin 500 yabancı öğrenciye hizmet verildiğini anlatan Aydın, gelecek yıldan itibaren daha fazla yabancı öğrenciyi bünyelerine katmak istediklerini, bu kapsamda da kontenjanın artırılacağını vurguladı.

Suriyeliler için üniversite şansı

"SINAV İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Aydın, "YÖS için çalışmalara Cerablus'ta başladık, Bab'da da devam ediyoruz. Savaş nedeniyle ara verilmiş bir eğitim var bu bölgede. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı çalışmalarla sıkıntının belirli bir aşamaya kadar çözüldüğünü gördük. Bab ve Cerablus'tan sınav için yoğun talep var, ilerleyen süreçte bu uygulamayı Afrin'e de ulaştırmayı planlıyoruz."

BAŞVURULAR 1 MAYIS'A KADAR

YÖS için bölgedeki başvuruların 1 Mayıs'a kadar devam edeceK.  6 Mayıs'ta da  bölgelerde sınav yapılacak.



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