Suriyeliler İzmir'de belge ile yolculuk edecek

İzmir Valiliği tarafından alınan kararla, İzmir il sınırları içerisinde kara, deniz, hava ve demiryoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara, yanlarında 'Yol İzin Belgeleri' olmaksızın bilet satışı yapılması, taşımacılık suretiyle il dışına çıkarılmalarına yasak getirildi. Kararda özetle şöyle denildi:

"Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla; Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce verilen geçerli 'Yol İzin Belgesi'ni ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Yolcu taşımacılığı yapanlar, Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlardan, 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ile birlikte, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yol İzin Belgesi'ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ve 'Yol İzin Belgeleri'nin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, 'Yol İzin Belgesi' olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak, 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' bulunmayan Suriyeli yabancılar ise kayıt altına alınmalarının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı 'Sevk Merkezleri'ne yönlendirileceklerdir."

UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Valilik tarafından alınan bu karara aykırı yolcu taşımacılığı yapanlar hakkında, fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.

AMAÇ; GÜVENLİĞİ VE DÜZENİ SAĞLAMAK

İzmir Valiliği tarafınan alınan kararın Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması olduğu belirtildi. Ayrıca Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliği, ikamet ili değişikliği ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınmasının, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınmasının, İzmir il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılmasının amaçlandığı da vurgulandı.