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Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

Adapazarı'nda yaşayan Suriyeli mültecilerin pala, bıçak ve sopalarla kavgaya gittikleri an güvenlik kamerasına yansıdı.

20.11.2017 - 19:52
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Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geld

PALA, BIÇAK VE SOPALARLA GİTTİLER

İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti.

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Ellerinde palalarla sokak ortasında dehşet saçan saldırgan grup, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ellerinde pala, bıçak ve sopa bulunan grubun kavga ettikleri kişilerin evlerine taş attıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

Suriyeliler palalarla kavgaya gitti

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