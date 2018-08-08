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Suriyeliler Reuters'a konuştu: Önce Allah sonra Türkiye

Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonları ile bölgede huzuru, düzeni sağlayan Türkiye'ye bölge halkı minnettar. Özellikle Operasyon dışında kalan İdlib bölgesinde siviller ateşkes konusundan memnun.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 09:31..
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İngiliz Reuters ajansı Suriye'nin nabzını tutan bir haber yayınladı. Reuters’a konuşan bir Suriyeli Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriyeli “Bizi önce Allah koruyor, sonra da Türkler” diye konuştu.

Suriyeliler Reuters'a konuştu: Önce Allah sonra Türkiye

"KORUMA ÖNCE ALLAH'TAN SONRA TÜRKLERDEN"

Reuters’a konuşan köy sakinlerinden 33 yaşındaki Muhammed el Yusuf, Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerin meyvelerini verdiğini ve bölgede ne kadar etkin bir rol üstlendiğini bir kez daha dünyaya gösterdi.

El Yusuf, “Koruma önce Allah’tan gelir, sonra da Türkler” yorumunda bulundu. Türk askerinin varlığının kısmi güvence sağladığını belirten El Yusuf, rejim saldırılarına karşı Türkiyenin kendilerini koruduğunu, güvenceleri olduğunu belirtti.

Suriyeliler Reuters'a konuştu: Önce Allah sonra Türkiye

GÖZLEM NOKTALARI EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Türkiye, Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık alanı ilan edilen Suriye’nin İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktası kurdu. Bu sayede İdlib’e yönelik saldırılar azalırken yerinden yurdundan olan bölge sakinleri de köylerine, evlerine dönme fırsatı buldu.

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ve Dera’da kontrolü sağlayan Esad rejimi, son dönemde kuzeydeki İdlib’i yeni hedef gösteren açıklamalar yaptı. Rus yetkililer de İdlib’e de sıranın geleceği yolunda açıklamalarıyla dikkat çekti.

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