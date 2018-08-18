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Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti

Kurban Bayramı'nı topraklarında geçirmek isteyen Suriyeliler, gidişler için belirlenen sürenin son günü olması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İHA | 18.08.2018 - 11:52..
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Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye’ye geçen Suriyeli sayısı 33 bin 480 kişiyi bulurken, gidişler için son gün olması nedeniyle Suriyeliler sınır hattına koştu.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nın orda sıraya giren Suriyeli vatandaşlar işlemleri bittikten sonra kontrollü şekilde gidişleri tamamlanacak.

Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti

Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti ViDEO

TSK'NIN TEMİZLEDİĞİ BÖLGELERE GİDECEKLER

Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile barış ve huzurun olduğu Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin bölgeleri başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli yerlerine gidiyor.

Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti

DÖNÜŞ 3 EYLÜL - 31 ARALIK ARASI

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları da yapılıyor.

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri bugün akşam itibariyle sona erecek ve dönüşler 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti

RANDEVU ALAMAYANLAR DA GELDİ

Kilis Valiliği online randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle Suriyeliler, internet üzerinden randevu alamayınca bir umut ülkelerine gidebilmek için Kilis’e geldiler.

Sınır hattında bekleyen Suriyeliler, randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle sıra alamadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.

Suriyeliler son gün sınır kapısına akın etti


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