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Suriyeliler Türk devletine minnettar

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacaklarını söylüyor.

AA | 25.05.2018 - 14:20..
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Suriyeliler Türk devletine minnettar

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

74 BİN SURİYELİ GİDİYOR

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 bini ülkesine döndü.

Suriyeliler Türk devletine minnettar

ÇOCUKLARA AŞI HİZMETİ

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeliler Türk devletine minnettar VİDEO

Suriyeliler Türk devletine minnettar

"ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Suriyeli Muhammed el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır bayramları ülkesinden uzakta geçirdiği için üzgün olduğunu söyledi.

Esed rejiminin baskıları ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu terk ettiği ülkesine yeniden dönebilmenin sevincini yaşadığını belirten el-Masri, "Türkiye'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Afrin tekrar kendi halkına kavuştu. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Suriye'de görmediğimiz insanlığı, adaleti ve güzelliği Türkiye'de gördük." diye konuştu.

Muhammed Gehayyid de yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve konteyner kente yerleştirildiğini, bu süreçte Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını kaydederek, bugün de bayram için kendilerine izin verildiği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Suriyeliler Türk devletine minnettar

"TÜRK DEVLETİNİN YAPTIKLARINI BABA OĞLUNA YAPMAZ"

Haldiye Gehayyid de yıllardır göremediği annesi, babası ve kardeşlerini görebilmenin heyecanıyla yollara düştüğünü ifade ederek, "Köyümüz yerle bir olduğu için bayramı kardeşlerimin yanında geçireceğim. Allah Türk devletinden razı olsun, bizim için yaptıklarını baba oğluna yapmaz. Allah ömürlerini uzun etsin." dedi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

Suriyeliler Türk devletine minnettar

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