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Suriyeliler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

Kilis’te yaşayan Suriyeli öğrenciler Türkçe seviye tespit sınavına girdi.

İHA | 22.04.2018 - 11:26..
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Kilis’te 25 bin Suriyeli öğrenci bugün sınava girdi. Sabah saatlerinde sınava girecekleri okula gelen Suriyeliler, aldıkları eğitim sonrasında Türkçe seviyelerinin belirlenmesi için yapılan sınava büyük ilgi gösterdi.

İSTEĞE BAĞLI SINAV

Sınavın zorunlu olmadığı, isteyen Suriyeli öğrencilerin katıldığı öğrenildi. Suriyeli öğrencilerin aileleri de okul bahçesinde çocuklarını bekledi.

Türkçe seviye belirleme sınavlarının aralıklarla yapılacağı, çıkan sonuç üzerine Türkçe öğrenmeleri için yoğun program yapılacağı kaydedildi. Türkçe seviye tespit sınavının Türkiye’de 23 ilde eğitim gören Suriyeliler için yapıldığı belirtildi.

Suriyeliler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi VİDEO

Suriyeliler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

Suriyeliler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

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