Suriyeliler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, şampiyon oldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

Yılda 3 milyon turiste ev sahipliği yapan, Fransa'nın önemli sembollerinden biri olan Mont-Saint-Michel adası, terör saldırısı şüphesiyle boşaltıldı.

1 FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan Adil Öksüz'ün yakalanmak üzere olduğunun sinyalini verdi.

2 Aykut Kocaman: Neden kan akmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in yaralanması hakkında konuştu. Kocaman, "Neden hiç kan görmedik?" diyerek Güneş'in rol yaptığını ima etti.

3 Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı Meral Akşener'in kof tehditlerini manşetine taşıyan Sözcü, CHP ile köprüleri attı.

4 ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı ABD'nin bu yılki yıllık insan hakları raporunda 'işgal altındaki topraklar' ibaresinin yer almaması, Filistin yönetiminin tepkisine neden oldu.

5 Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı Copa Del Rey finalinde Sevilla ile karşılaşan Katalan ekibi, 5 golle kupaya uzandı.

6 Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü ABD'de polis, eşini öldürdükten sonra kendine benzeyen bir kadını da öldüren ve kimliğini çalan Lois Riess'i tutukladı.