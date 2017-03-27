Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği Halep'in Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye başladı.

İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de çeşitli şehirlerde yaşamlarına devam eden ve ülkelerine dönmek isteyen aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 100 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Halit Temro, gazetecilere yaptığı açıklamada, rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası yaşadıkları evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Evleri, aileleri ve birçok yakınını geride bırakarak kaçtıklarını anlatan Temro, "Türkiye sayesinde artık ülkemiz rahat. O yüzden dönmek istiyoruz. Türk hükümeti ve halkı bizlere çok iyi davrandı. Onlara ne kadar teşekkür etsek az olur. Burada bize çok iyi baktılar ve her ihtiyacımızı gördüler ancak insanın vatanı gibisi yok." diye konuştu.

Ahmet Temro (10) da 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını ancak geride kalan amcalarını, dayılarını, teyzelerini çok özlediğini, bu nedenle de geri dönmek istediğini söyledi.