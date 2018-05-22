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Suriyeliler ülkesine dönüyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek için Öncüpınar’da izdiham oluşturdu.

İHA | 22.05.2018 - 11:29..
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Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan gönderme merkezine gelerek çadırlarda sıraya girdi.

Suriyelilerin sıcaktan etkilenmemesi için AFAD tarafından 15 çadır kuruldu. Randevu kağıtları ile birlikte gelen Suriyeliler, polis ve askerlerin bütün uyarılarına rağmen izdiham oluşturdu.

Suriyeliler ülkesine dönüyor

Bunun üzerine Suriyeliler polis ve askerler tarafından sıraya sokuldu. Bazı Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çektiği gözlendi.

Suriyelilerin ağırlıklı olarak, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenliğin sağlandığı bölgelere gittikleri öğrenildi.

GİDENLERİN SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 5 bine yaklaşırken, Ramazan boyunca ülkelerine gidecek Suriyelilerin sayısının 50 bini bulması bekleniyor.
Geçen Kurban Bayramı’nda Kilis’ten 53 bin 798 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Suriyeliler ülkesine dönüyor

Suriyeliler ülkesine dönüyor

Suriyeliler ülkesine dönüyor

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