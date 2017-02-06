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Suriyeliler uzaktan eğitimle diploma aldı

Şanlıurfa'daki Suriyeli 40 sığınmacı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinden uzaktan eğitim yoluyla lise diploması aldı.

06.02.2017 - 17:07
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Ülkelerindeki iç savaş ve çeşitli nedenlerle eğitimlerini tamamlayamayan çeşitli yaş gruplarından 18'i kız 40 sığınmacı, uzaktan lise eğitimi veren ve Türkiye'de denkliği bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinden diploma sahibi oldu.

Uluslararası Afrika Üniversitesi Şanlıurfa Temsilcisi Muhammed El Zahir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli öğrencilerin başarılı olmasından gurur duyduklarını söyledi.

EĞİTİM VERMEYE BAŞLAYACAKLAR

Suriyelileri tekrar eğitime kazandırdıkları için mutlu olduğunu anlatan Zahir, "Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı. Mart ayından itibaren yine bu şekilde 200 öğrenciye eğitim vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Suriyeliler uzaktan eğitimle diploma aldı

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