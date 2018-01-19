Terör örgütünün işgalindeki Afrin ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü PYD/PKK protesto edildi.

"BU ÇETE AFRİN'DE KALDIKÇA GÜVENDE DEĞİLİZ"

Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.

Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek GALERİ

BİZİM DÜŞMANLIĞIMIZ TERÖR ÇETELERİNE

Afrin halkına seslenilen bildiride, "Bizim düşmanlığımız size değil, oradaki terör çetelerine. O topraklar alındıktan sonra orayı siz yöneteceksiniz. PKK rejimin bir koludur. Halep'i kuşatan ilk güç PKK'ydı. PKK, Rakka'da ve Münbiç'te çok sayıda hak tecavüzünde bulundu. Halkımızı tehcir etti, Kürt halkına ihanet etti, Kürt aktivistleri öldürdü." mesajı yer aldı.

"DEAŞ'TAN FARKI YOK"

Protestoda, "SDG'nin DEAŞ'tan farkı yok", "Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz", "Suriyeli Kürtler PKK'ya karşı", "Bizim savaşımız sarı terörle", "Afrin, Azez birdir", "SDG Halep cinayetlerinin parçasıydı", "Bugün SDG, yarın Esed" yazılı pankartlar taşıdı.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Ellerinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar bulunan Azez halkı gösteride, ÖSO bayrakları da açtı.

Protestoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafının üzerinde "Katil" yazan pankart dikkati çekti.

Gösteride, "Ey terörist PKK, ülkemden çık", "PKK haindir", "Halk PKK ile savaşmak istiyor", "Halkımız topraklarını özgürleştirmek istiyor" şeklinde sloganlar da atıldı.