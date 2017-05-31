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Suriyelilere ramazan ve bayram izni

Hatay Valiliği tarafından planlanan izin takvimine göre, Suriyeliler yarından itibaren ülkelerine geçip akrabalarıyla bayramlaşacak.

31.05.2017 - 11:48
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suriye

Yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmak isteyenler ile Suriye'den Türkiye'ye dönmek isteyenlerin pasaport, ön kayıt belgesi, geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile sağlanacağı, Suriye vatandaşı olmayanların giriş- çıkışına kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

Türkiye'den 1 Haziran'da başlayıp, 23 Haziran'a kadar Suriye'ye geçecek olan sığınmacıların Suriye'den Türkiye'ye dönüş işlemleri ise 3 Temmuz'da başlayacak. Dönüşler Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül'e kadar devam edecek.

RAMAZAN'DA 35 BİN, KURBAN'DA 58 BİN KİŞİ SURİYE'YE GEÇTİ

Geçen yıl Ramazan ayında Hatay'dan 35 bin Suriyeli ülkesine bayramlaşmaya gitti. Bu kişilerin 10 bini Kurban Bayramı'nı da ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönüş yaptı.

Kurban Bayramı'nda ise 58 bin sığınmacı ülkelerine bayramlaşmaya gitti. Bu yıl Türkiye ile Suriye sınır hattındaki güvenli bölge oluşması nedeniyle Suriye'ye geçişlerin sayısında ise önemli oranda artış bekleniyor.

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