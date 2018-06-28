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Sahte ehliyet düzenleyen Suriyeli 13 kişi gözaltında

Bursa'da düzenledikleri ülkelerine ait sahte sürücü belgelerini piyasaya süren ve bunları kullanan Suriyelileri yakalamak için, 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DHA | 28.06.2018 - 10:15..
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Bursa'da, karıştıkları trafik kazalarında ya da rutin kontrol işlemlerinde para cezasına çarptırılmamak için Suriye'ye ait sahte sürücü belgesi düzenleyen ve bunları kullanan kişilerin evlerine, sabah saatlerinde baskın yapıldı.

Sahte ehliyet düzenleyen Suriyeli 13 kişi gözaltında

34 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Savcılıktan alınan izin sonrası, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği'nce, yaklaşık 100 polisin katılımıyla, 34 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda  Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

Sahte ehliyet düzenleyen Suriyeli 13 kişi gözaltında

ÇOK SAYIDA SAHTE EHLİYET BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahte ehliyet düzenleyen Suriyeli 13 kişi gözaltında



Sahte ehliyet düzenleyen Suriyeli 13 kişi gözaltında

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