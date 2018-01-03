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Suriyelilerin 100 lira izdihamı

Birleşmiş Milletler tarafından tarafından 6 ayda bir verilecek 100 liralık yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeliler, PTT önünde izdihama neden oldu.

İHA | 03.01.2018 - 15:11..
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BM ile PTT protokolü çerçevesinde AFAD’a bağlı kamplarda sığınan mültecilere PTT kart veriliyor ve kart ile sığınmacılar sadece gıda ve kıyafet alışverişi yapabiliyor.

Suriyelilerin 100 lira izdihamı

Adana’nın Kızılay Caddesi’nde bulunan PTT Merkez Müdürlüğü’nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler de kartı alabilmek için Kızılay Caddesi’ne kadar kuyruk oluşturdu.

Suriyelilerin 100 lira izdihamı

PTT önünde izdihama neden olan Suriyeliler için güvenlik görevlileri de yeterli olmadı.

KARTA YÜKLENECEK

Ahmet Abdullah isimli bir Suriyeli, “6 ayda bir PTT tarafından verilecek bu para. Kart verildi, onun içine yüklenecek para. Bugün en az 200 kişi kart aldı buradan” diye konuştu.

Suriyelilerin 100 lira izdihamı

Salı gününden bu yana devam eden başvuruların devam ettiği belirtildi.

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