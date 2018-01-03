Suriyelilerin 100 lira izdihamı

BM ile PTT protokolü çerçevesinde AFAD’a bağlı kamplarda sığınan mültecilere PTT kart veriliyor ve kart ile sığınmacılar sadece gıda ve kıyafet alışverişi yapabiliyor.

Adana’nın Kızılay Caddesi’nde bulunan PTT Merkez Müdürlüğü’nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler de kartı alabilmek için Kızılay Caddesi’ne kadar kuyruk oluşturdu.

PTT önünde izdihama neden olan Suriyeliler için güvenlik görevlileri de yeterli olmadı.

KARTA YÜKLENECEK

Ahmet Abdullah isimli bir Suriyeli, “6 ayda bir PTT tarafından verilecek bu para. Kart verildi, onun içine yüklenecek para. Bugün en az 200 kişi kart aldı buradan” diye konuştu.

Salı gününden bu yana devam eden başvuruların devam ettiği belirtildi.