taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.430
USD
3,7477
EURO
3,9916
ALTIN
144,85
PETR
51,3300

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Adana'da Suriyelilerin çadırlarını yakıp, 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen 26 yaşındaki Mustafa Sakıntı gözaltına alındı.

14.03.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Suriyeliler'in merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çadırları 27 Şubat 2017 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Çıkan olaylarda Suriyeli 25 yaşındaki Cabir Abit ile ağabeyi 31 yaşındaki Ferhan Abit pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan Cabir Abit, 17 yaşındaki eşine laf atan Mustafa Sakıntı ile kavga ettiklerini, bunun üzerine de çadırlarının yakıldığını ileri sürdü. Abit, şöyle dedi:

"EŞİME LAF ATTI"

"Olaydan bir gün önce Saddam lakaplı Mustafa Sakıntı, eşim Yasmin İbrahim'i laf atarak taciz etti. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Biz de Mustafa'yı dövdük. Bize 'buraya gelip eşini alacağım, çadırlarınızı da yakacağım, sizi de öldüreceğim' diye tehdit etti. Akşam ise 7-8 arkadaşıyla gelince yine kavga çıktı. Mustafa yanında getirdiği silahla ateş edip beni ve ağabeyimi yaraladı."

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Polis kaçan Mustafa Sakıntı'yı dün yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Sakıntı, "Burnumuz biraz sivri diye adımız çıktı. Adamlar mahallede ne olursa bizden biliyor. Çadırları ben yakmadım. Kimseyi taciz etmedim. Onlara elektrik vermedim diye benim ismimi verdiler. Elektrik faturası geldiği zaman beraber ödüyoruz. Ben de elektriği kestim. Evimin önüne kül dökmeye başladılar. Ben kızı falan tanımıyorum. 2 çocuk babasıyım. Biz namussuz değiliz, milletin namusuna bakalım." diye konuştu.

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Sakıntı, silahla yaralama ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

123
Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

79
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

50
Bakanlar Kurulundan Hollanda'ya 4 yaptırım kararı

Bakanlar Kurulundan Hollanda'ya 4 yaptırım kararı

116
Almanya’dan vatandaşlarına referandum uyarısı

Almanya’dan vatandaşlarına referandum uyarısı

50
7 sene sonra komadan uyanan anne kızıyla tanıştı

7 sene sonra komadan uyanan anne kızıyla tanıştı

11
Hollanda Konsolosluğu önüne Kangal getirdiler

Hollanda Konsolosluğu önüne Kangal getirdiler

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM