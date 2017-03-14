Suriyelilerin çadırlarını yakan zanlı yakalandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Suriyeliler'in merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çadırları 27 Şubat 2017 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Çıkan olaylarda Suriyeli 25 yaşındaki Cabir Abit ile ağabeyi 31 yaşındaki Ferhan Abit pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan Cabir Abit, 17 yaşındaki eşine laf atan Mustafa Sakıntı ile kavga ettiklerini, bunun üzerine de çadırlarının yakıldığını ileri sürdü. Abit, şöyle dedi:

"EŞİME LAF ATTI"

"Olaydan bir gün önce Saddam lakaplı Mustafa Sakıntı, eşim Yasmin İbrahim'i laf atarak taciz etti. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Biz de Mustafa'yı dövdük. Bize 'buraya gelip eşini alacağım, çadırlarınızı da yakacağım, sizi de öldüreceğim' diye tehdit etti. Akşam ise 7-8 arkadaşıyla gelince yine kavga çıktı. Mustafa yanında getirdiği silahla ateş edip beni ve ağabeyimi yaraladı."

Polis kaçan Mustafa Sakıntı'yı dün yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Sakıntı, "Burnumuz biraz sivri diye adımız çıktı. Adamlar mahallede ne olursa bizden biliyor. Çadırları ben yakmadım. Kimseyi taciz etmedim. Onlara elektrik vermedim diye benim ismimi verdiler. Elektrik faturası geldiği zaman beraber ödüyoruz. Ben de elektriği kestim. Evimin önüne kül dökmeye başladılar. Ben kızı falan tanımıyorum. 2 çocuk babasıyım. Biz namussuz değiliz, milletin namusuna bakalım." diye konuştu.





Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Sakıntı, silahla yaralama ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.





