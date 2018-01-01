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Suriyelilerin evinde 238 parça tarihi eser ele geçirildi

Suriye’den kaçırdıkları tarihi eserleri Adana’da satmaya çalışan 6 Suriyeli, 2 ay süren takip sonucunda yakalandı.

İHA | 01.01.2018 - 09:52..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce Suriyeli şahısların ülkelerindeki tarihi eserleri yağmalayarak Adana’ya getirip burada satmaya çalıştıkları ihbarını aldı.

Polis iki ay boyunca Suriyeli 6 şüpheliyi adım adım takibe başladı. Yapılan takip sonucunda polis, aralarında paha biçilemez eserlerin de olduğu 238 parçanın Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi’nde bir eve getirildiğini tespit etti.

Suriyelilerin evinde 238 parça tarihi eser ele geçirildi



EVDE 238 ADET TARİHİ ESER BULUNDU

Polis, eve yaptığı operasyonda Suriye uyruklu 6 kişiyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, farklı ebatlarda ve üzerinde kabartma bulunan 74 adet metal sikke, 142 adet takı aksesuarı, 2 adet kolye, üzerinde kabartma ve şekiller bulunan 7 adet kolye başlığı, 9 adet vazo, 4 adet heykelcik olmak üzere toplam 238 adet tarihi eser ele geçirdi. Tarih eserlerin bazılarının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Tarihi eserlere el konurken, zanlılar ise emniyette sorguya alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 Suriyeliden 3’ü, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 3’ü ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

PAHA BİÇİLEMEYEN ESERLER OLDUĞU ANLAŞILDI

Tarihi eserler, müze müdürlüğünce incelenirken bronz sikkelerin ‘Bronz Roma Dönemi’ne, bakır sikkelerin de ‘İslam Dönemi’ne ait olduğu tespit edildi. Kurşun mühür ‘Roma’, pişmiş topraklar ‘Demir Çağı’, taş damgalar ‘Kalkolitik Çağ’ olarak tarihlendirildi. Cam şişelerin de M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu belirtildi. İki kemik objenin de ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’ kapsamına girdiği tespit edildi.

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