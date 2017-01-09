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Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Gaziantep'te geçici ikamet almak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi önünde büyük kuyruklar oluşturdu.

DHA | 09.01.2017 - 11:27
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Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 yıl süreli geçici ikamet izinlerini yeniletmek için İncilipınar mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne müracaat etti.

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

GÖÇ İDARESİ'NDE BÜYÜK KUYRUK

Müdürlük önüne sabah saatlerinde gelen çok sayıda Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat sayısının fazla olması üzerine önlem alan polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.

Sıra ile içeriye alınan Suriyeliler de kendilerine verilen ve süresi dolan geçici ikamet izinleriyle ilgili başvurularını yaptı.

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

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