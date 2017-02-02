Suriyelilerin Kızılay Kart izdihamı

Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir kamu bankasının önünde toplanan Suriyeliler, izdihama neden oldu. Sürücüler ve esnafın caddeyi açma çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine zabıta ile polis ekipleri gönderildi. Zabıta aracından yapılan anonsla cadde boşaltılmaya çalışırken, polis Suriyelileri kaldırıma çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

KIZILAY KART ALMAK İÇİN GİTTİLER

Avrupa İnsani Yardım Fonu (ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı iş birliğince başlatılan "sosyal uyum yardımı" programı kapsamında dağıtımı devam eden Kızılay Kartı almaya hak kazananları bir kısmının kartlarını ve yatırılan paraları almak için bankaya gittikleri öğrenildi.

550 aileye dağıtılacak kartlarda her aile ferdine 100 liralık yardım yapılacağı belirtilirken, kart hakkı elde edemeyen bazı Suriyeli aileler, eve eli boş döndü.