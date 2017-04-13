Suriyelilerin Türkiye'de kurduğu şirket sayısı

Türkiye, Suriyelilerin en fazla yatırım yaptığı ve şirket kurduğu ülkeler arasında bulunuyor.

Suriye vatandaşları tarafından kurulan ve yabancı sermaye niteliğindeki şirket sayısı 2016 sonunda 5 bin 647 oldu.

Suriye, Türkiye’de en fazla yatırım yapan ülkelerde Almanya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

SURİYELİLERİN ŞİRKETLERİ 2. SIRADA

Türkiye’de 6 bin 846 adetle en fazla Almanya menşeli yabancı sermayeli şirket bulunuyor.

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle kurulan yabancı sermayeli şirketler içinde, adet bazında Suriye vatandaşlarının şirketleri ikinci sıraya yükseldi.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖÇ ALDIK

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye’ye çok sayıda göç yaşandı. Gayriresmi verilere göre 3 milyonun üzerinde Suriye vatandaşı Türkiye’de yaşıyor.

Bu kişiler daha sonra Türkiye’de ekonomik faaliyet göstermeye başladılar. Ardından da hem ekonomik faaliyetlerin gereği hem de sağladığı çeşitli avantajlar nedeniyle şirket kuruluşları hızlandı.

5 BİNİ GEÇTİ

2014 yılında Türkiye’de 2 bin 106 Suriye menşeli yabancı sermaye yatırımı bulunuyordu. Bu sayı 2016’da, 2014’e göre yüzde 168,5 artışla 5 bin 647’ye ulaştı. Suriye vatandaşlarının kurduğu şirketler böylece Türkiye’de ikinci sıraya yerleşti.

SERMAYELERİ 751 MİLYON 638 BİN TL

Öte yandan, TOBB verilerine göre son 4 yılda Suriye vatandaşlarının çoğunluk ya da bütün hisselerine sahip olduğu şirketlere, Suriye vatandaşlarının koyduğu sermaye tutarı 751 milyon 638 bin TL oldu.

TOBB verileri, ticaret sicili verileri üzerinden oluşturuluyor. Verilerden şirketin toplam sermayesi değil, yabancı ortağın koyduğu sermayenin tutarı veriliyor.