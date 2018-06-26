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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

Ramazan Bayramını dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapıyor.

AA | 26.06.2018 - 19:56..
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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma günü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

GERİ GELİYORLAR

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

"TÜRKİYE SAYESİNDE AİLELERİMİZ YAŞIYOR"

Suriyeli Abdullah Ali, AA muhabirine, 4 yıl aradan sonra ilk kez bayramı ülkesinde yakınlarıyla birlikte geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlar ile yaklaşık bir ay önce gittiği Suriye'de, anne ve babasının yanı sıra bir çok yakınıyla bayramlaşma fırsatı bulduğunu anlatan Ali, "Elhamdülillah Türk askeri sayesinde oradaki ailelerimiz, anamız, babamız çok iyi durumda yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun, Müslüman ülkelerin duasını üzerinden eksik etmesin ve sürekli güç nasip etsin." diye konuştu.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

52 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 6 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağını, ilk gün itibarıyla yaklaşık 590 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini verdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

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