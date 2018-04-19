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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor.

AA | 19.04.2018 - 17:18..
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor. Burada Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyeli aileler önce gümrük kapısında işlemlerini yaptırıyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

ZEYTİN DALI HAREKATI'YLA TEMİZLENEN BÖLGELERE GİDİYORLAR

Daha sonra yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen güvenli bölgelere geçiş yapıyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

SON 3,5 AYDA 10 BİN KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son 3,5 ayda 9 bin 880 Suriyeli ülkesine döndüğü öğrenildi.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

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