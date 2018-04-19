Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

1 Cumhurbaşkanı adaylığı için imza detayları belli oldu Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişi için gerekli olan 100 bin imzanın yer aldığı kanunlarla ilgili detaylar belli oldu.

2 Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan er İlhami Çelebi'nin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

3 Rengarenk eşofman takımlar çok moda Neredeyse kot pantolon giymek kadar trend olan takımlar modacıların en çok ilgi gösterdiği parçalar arasında.

4 Şekilleriyle hayran bırakan gök cisimleri NASA’nın Hubble ve Spitzer uzay teleskopları aracılığıyla çekilen Dünya’dan milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan gök cisimlerinin görüntülerini yayınladı.

5 Erken seçim kararı KKTC’deki seçimi de etkiledi KKTC Başbakanı Erhürman, Türkiye'deki erken seçim kararıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1 Temmuz’a alınmasının KKTC’deki yerel seçim tarihini de etkilediğini söyledi.

6 Küba'da 60 yıllık Castro dönemi sona erdi Küba'da 1959'da Fidel Castro ile başlayan ve kardeşi Raul Castro'yla devam eden dönem Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olmasıyla sona erdi.