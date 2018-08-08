taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.336
USD
5,2961
EURO
6,1418
ALTIN
206,49
PETR
74,6400

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

Kurban Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan koşarak geçiş yapması dikkat çekti.

İHA | 08.08.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra ,Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

8 BİN 500 KİŞİ ÜLKESİNE GEÇTİ

Kilis Valiliği tarafından, online randevu sistemine şimdiye kadar 50 bin Suriyelinin başvurduğu, bu sabah itibariyle 8 bin 500 kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildi.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

YOĞUNLUK VAR

Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi.

Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

KOŞA KOŞA GİTTİLER

Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

"TÜRKİYE'DEN ALLAH RAZI OLSUN"

İzmir’de yaşayan Suriyeli Cuma Şavah bayram için ülkesine gideceğini ifade ederek, “Annem, babam ve akrabalarımızı ziyarete gidiyorum. Türkiye’den Allah razı olsun, bize bu imkanı tanıdığı için, 7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. İlk kez ülkeme bayram için gidiyorum. İçimde vatan özlemi var. Çocuklarım Türkiye’de doğdu, 1 ay kalmayı planlıyorum. Çobanbey köyüne gidiyorum.” dedi.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı

"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MEMNUNUM"

Suriyeli Meryem Talse ise Diyarbakır’da yaşadığını ve Suriye’nin Haseki kentine bayram için gideceklerini ifade ederek, “Türkiye’de olmaktan memnunum. İçimizde vatan özlemi var. Suriye’de yakınlarımın yanına bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim.” diye konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı



Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı



Suriyelilerin ülkelerine kavuşma heyecanı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasa dışı bahis çetesine operasyon

Yasa dışı bahis çetesine operasyon

93
Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

118
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

64
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

65
Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi

50
Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

178
Hakan Çalhanoğlu çapkınlık için İbiza'da

Hakan Çalhanoğlu çapkınlık için İbiza'da

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM