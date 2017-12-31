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Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı evde elektrik kontağında çıkan yangında yaralanan çocukların hayati tehlikesi bulunuyor.

DHA | 31.12.2017 - 17:18..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.'nın pazarda olduğu sırada başlayan yangın kısa sürede iki kız kardeş Müde A.(4) ile Fedua A.'nın (5) kaldığı odayı sardı.

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Komşuların durumu farketmesi neticesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırıp iki kız kardeşi dışarıya çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kız kardeşler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Kalbi duran Müde A. sağlık ekiplerinin yolda ambulans içinde yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alan küçük kızların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra evde geniş çaplı araştırma yapan itfaiye ekipleri yangının, evdeki çoklu uzatmanın ucunda fişi olmadan çıplak şekilde elektrik prizine takıldığı, aynı uzatmadan elektrik sobası ve televizyonun çalıştırıldığı prizde meydana gelen kontak nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirdi.

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının kesin çıkış nedeninin bilirkişi tarafından belirleneceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

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