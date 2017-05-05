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Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Suriyeli 32 yaşındaki Ahmad Hilel'in katil zanlıları 4 Suriyeli, İzmir'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

05.05.2017 - 16:22
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Erdemli-Tarsus otoyolu üzeri Mezitli viyadüğü yakınlarında geçen 18 Nisan'da battaniyeye sarılı, tanınmayacak halde bulunan cesedin Suriyeli Ahmad Hilel'e ait olduğu saptandı. Hilel'in en son 6 Nisan'da Gaziantep'ten olay yerine geldiği, akşam saatlerinden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirlendi.

Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Ahmad Hilel'in öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada katil zanlısı olduğu saptanan Suriye uyruklu kadın N.H. ile M.A.H., M.C.H. ve N.A.F.'nin İzmir'e gittiği belirlendi. İzmir'de düzenlenen operasyonda katil zanlıları Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, Mersin'e getirildi.
Sorguya alınan şüpheli kadın zanlı N.H., öldürdükleri Ahmad Hilel'in Suriye'de kardeşini öldürdüğünü intikam için cinayeti işlediklerini itiraf etti.


Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

Suriyelinin katili Suriyeli çıktı

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