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Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi

Konya'da bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alndı.

DHA | 20.12.2017 - 08:57..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu ve Güneydoğu'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların Konya'ya piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi

BASKIN DÜZENLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler bir adresi 15 gün boyunca takibe aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallasi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

GÜMRÜK KAÇAĞI 40 BİN PAKET

Adreste yapılan aramalarda poşetler içerisinde gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sigaraların piyasa değerinin 200 bin olduğu belirtildi.

Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi

Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi

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